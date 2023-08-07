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В фонтане в центре Екатеринбурга утонул человек
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В фонтане «Каменный цветок» в Екатеринбурге нашли тело молодого человека. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидицы, рядом с фонтаном стояли люди, которые вызвали скорую. Они сказали, что произошел несчастный случай – молодой человек утонул в фонтане. Ему было около 25 лет. Рядом стоял его велосипед и лежали вещи.
В Следственном комитете Свердловской области подтвердили информацию. Проводится проверка. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу. По предварительным данным, смерть молодого человека не связана с криминалом.
По словам очевидицы, рядом с фонтаном стояли люди, которые вызвали скорую. Они сказали, что произошел несчастный случай – молодой человек утонул в фонтане. Ему было около 25 лет. Рядом стоял его велосипед и лежали вещи.
В Следственном комитете Свердловской области подтвердили информацию. Проводится проверка. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу. По предварительным данным, смерть молодого человека не связана с криминалом.
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