В Свердловской области действует девять лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает увеличиваться площадь природных пожаров. Об этом свидетельствуют данные Авиалесоохраны.По данным на 00.00 16 августа, в регионе действует девять лесных пожаров на площадь 60 гектаров. Вчера сообщалось о пяти возгораниях площадью 28 гектаров.Всего в России зафиксировано 116 природных пожаров на площади 222 241 гектара.