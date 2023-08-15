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В Свердловской области действует девять лесных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает увеличиваться площадь природных пожаров. Об этом свидетельствуют данные Авиалесоохраны.
По данным на 00.00 16 августа, в регионе действует девять лесных пожаров на площадь 60 гектаров. Вчера сообщалось о пяти возгораниях площадью 28 гектаров.
Всего в России зафиксировано 116 природных пожаров на площади 222 241 гектара.
По данным на 00.00 16 августа, в регионе действует девять лесных пожаров на площадь 60 гектаров. Вчера сообщалось о пяти возгораниях площадью 28 гектаров.
Всего в России зафиксировано 116 природных пожаров на площади 222 241 гектара.
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