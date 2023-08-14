«Камаз» столкнулся с трамваем в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге «Камаз» столкнулся с трамваем. ДТП произошло сегодня на перекрестке Техническая – Маневровая.По предварительной информации, водитель «Камаза» при повороте направо не убедился в безопасности и столкнулся с трамваем, имеющим преимущественное право проезда.В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что люди в ДТП не пострадали. Грузовик и трамвай получили механические повреждения.