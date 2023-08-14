Возрастное ограничение 18+
«Камаз» столкнулся с трамваем в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге «Камаз» столкнулся с трамваем. ДТП произошло сегодня на перекрестке Техническая – Маневровая.
По предварительной информации, водитель «Камаза» при повороте направо не убедился в безопасности и столкнулся с трамваем, имеющим преимущественное право проезда.
В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что люди в ДТП не пострадали. Грузовик и трамвай получили механические повреждения.
По предварительной информации, водитель «Камаза» при повороте направо не убедился в безопасности и столкнулся с трамваем, имеющим преимущественное право проезда.
В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что люди в ДТП не пострадали. Грузовик и трамвай получили механические повреждения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В ДТП на Вторчермете в Екатеринбурге пострадали шесть человек
14 августа 2023
14 августа 2023
В Екатеринбурге легковушка насмерть сбила пешехода
08 августа 2023
08 августа 2023