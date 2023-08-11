Полуторагодовалый малыш выпал из окна общежития в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле 15 августа полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа. Инцидент произошел в доме на улице Окунева.Как сообщает TagilCity.ru, мальчик получил тяжелые травмы – переломы костей таза, перелом голени и травму головы. Сейчас ребенок находится в реанимации.В полиции Нижнего Тагила рассказали, что вчера мать оставила дома трех своих детей, старшим из которых 10 и 11 лет, а сама отлучилась оплатить проживание. Малыш, оставшись без присмотра, вышел на кухню, забрался на табурет, оперся на москитную сетку и выпал из окна.Семья живет в общежитии чуть больше полугода. Они переехали из пригорода, где мать поставили на учет за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Сейчас в отношении женщины составлен административный протокол. Семья будет находиться под контролем полиции. Дальнейшую судьбу детей будут решать совместно с органами опеки.