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Сбившего малолетнего мальчика водителя-беглеца ищут в Екатеринбурге
Фото: ВК-группа «Уралмаш-Эльмаш.РФ» / vk.com/mlu_journal
В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга произошёл дорожный инцидент с участием ребёнка. Водитель, сбивший мальчика, пустился в бега.
Машина сбила мальчика на перекрёстке улиц 40 лет Октября и Орджоникидзе. Случилось это в понедельник, 14 августа примерно в 14:30. Подробности неизвестны, для того, чтобы их выяснить, родственники маленького пострадавшего и обратились через соцсети к возможным свидетелям произошедшего, либо к тем, кто знает человека, совершившего наезд на мальчика.
По словам матери ребёнка, её сын правила дорожного движения не нарушал, проезжую часть пытался пересечь на зелёный сигнал светофора. Но в итоге остался с разбитой головой, в ссадинах и ушибах. И, разумеется, сильно напуганным.
К слову, вчера и в Нижнем Тагиле в ДТП пострадал ребёнок. Трёхлетний мальчик находился в автомобиле марки «Лада», когда водитель нарушил ПДД и не уступил при повороте дорогу иномарке. В результате ребёнок получил травмы различной степени тяжести. Это могло бы окончиться ещё плачевнее, если бы маленький пассажир не сидел в специальном детском кресле.
Машина сбила мальчика на перекрёстке улиц 40 лет Октября и Орджоникидзе. Случилось это в понедельник, 14 августа примерно в 14:30. Подробности неизвестны, для того, чтобы их выяснить, родственники маленького пострадавшего и обратились через соцсети к возможным свидетелям произошедшего, либо к тем, кто знает человека, совершившего наезд на мальчика.
По словам матери ребёнка, её сын правила дорожного движения не нарушал, проезжую часть пытался пересечь на зелёный сигнал светофора. Но в итоге остался с разбитой головой, в ссадинах и ушибах. И, разумеется, сильно напуганным.
К слову, вчера и в Нижнем Тагиле в ДТП пострадал ребёнок. Трёхлетний мальчик находился в автомобиле марки «Лада», когда водитель нарушил ПДД и не уступил при повороте дорогу иномарке. В результате ребёнок получил травмы различной степени тяжести. Это могло бы окончиться ещё плачевнее, если бы маленький пассажир не сидел в специальном детском кресле.
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