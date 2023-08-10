Молодой мужчина умер на пороге больницы в Ревде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сутки назад в Ревде произошёл жутковатый случай. Там под стенами больницы внезапно скончался мужчина, которому было всего 35 лет. Причина пока не до конца ясна.Смерть молодого мужчины наступила 14 августа примерно в 21:00. В этот момент он находился буквально в двух шагах от медицинского учреждения — стоял возле приёмного покоя Ревдинской городской больницы на улице Олега Кошевого.Ресурс «Ревда-инфо» приводит свидетельства очевидца, который утверждает, что покойный внезапно почувствовал себя плохо, зашатался и упал на тротуар. Подоспевшим врачам оставалось лишь констатировать смерть.Несмотря на показания свидетеля и отсутствие признаков криминала, следственный отдел по городу Ревда всё равно проводит проверку по данному факту. Тело покойного осматривают эксперты, дабы установить точную причину смерти. По словам руководителя пресс-службы Следственного управления СКР по Свердловской области Александра Шульги, предварительная версия, — заболевание сердца.