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В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила ребенка
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге девушка на кикшеринговом электросамокате сбила восьмилетнюю велосипедистку. ДТП произошло сегодня около дома №231 на улице Чкалова.
Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, 23-летняя девушка на арендованном электросамокате ехала по тротуару и сбил восьмилетнюю девочку, которая передвигалась на велосипеде.
В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмой головы.
Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, 23-летняя девушка на арендованном электросамокате ехала по тротуару и сбил восьмилетнюю девочку, которая передвигалась на велосипеде.
В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмой головы.
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