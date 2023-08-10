В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге девушка на кикшеринговом электросамокате сбила восьмилетнюю велосипедистку. ДТП произошло сегодня около дома №231 на улице Чкалова.Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, 23-летняя девушка на арендованном электросамокате ехала по тротуару и сбил восьмилетнюю девочку, которая передвигалась на велосипеде.В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмой головы.