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За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась почти в 10 раз
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Почти в 10 раз увеличилась площадь природных пожаров в Свердловской области за сутки – с трех гектаров до 28 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует пять лесных пожаров общей площадь 28 гектаров. Вчера было известно только о двух возгораниях.
Всего в России действует 171 природный пожар на площади 274 885 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует пять лесных пожаров общей площадь 28 гектаров. Вчера было известно только о двух возгораниях.
Всего в России действует 171 природный пожар на площади 274 885 гектаров.
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