За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась почти в 10 раз

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Почти в 10 раз увеличилась площадь природных пожаров в Свердловской области за сутки – с трех гектаров до 28 гектаров.По данным Авиалесоохраны, в регионе действует пять лесных пожаров общей площадь 28 гектаров. Вчера было известно только о двух возгораниях.Всего в России действует 171 природный пожар на площади 274 885 гектаров.