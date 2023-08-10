Маленькая девочка попала под иномарку в Берёзовском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Малолетний ребёнок получил травмы в результате дорожно-транспортного инцидента. Это произошло сегодня вечером в городе Берёзовском.ДТП было зафиксировано на улице Академика Королёва. Здесь примерно в 17:00 дорогу попыталась перебежать девочка семи лет от роду. Для этого она выбрала неподходящее место, которое не предназначено для пешеходных прогулок. К тому же, перед выходом на проезжую часть девочка была скрыта припаркованными автомобилями, поэтому её и не заметила 38-летняя женщина, ехавшая за рулём автомобиля «Шевроле Авео». Иномарка сбила высочившего на дорогу ребёнка.Пострадавшего ребёнка решено было доставить из Берёзовского в Екатеринбург. Сейчас девочка находится на попечении врачей детской городской больницы №9, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.