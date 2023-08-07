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В Свердловской области выросло число ДТП по вине водителей автобусов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 21% выросло количество ДТП, произошедших по вине водителей общественного транспорта. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД по региону Александр Порубенко.
По данным Порубенко, за семь месяцев 2023 года в области зарегистрировано 46 ДТП, произошедших по вине водителей общественного транспорта. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибли три человека, еще 64 – получили травмы.
Большинство ДТП по вине водителей общественного транспорта произошло в Екатеринбурге (34 аварии из 46). Также такие аварии происходили в Богдановиче, Верхней Пышме и Кировграде.
В 22 случаях речь шла о падении пассажиров. Основные причины аварий – несоответствие скорости условиям, нарушение правил перевозки людей, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества в движении пешеходам.
По данным Порубенко, за семь месяцев 2023 года в области зарегистрировано 46 ДТП, произошедших по вине водителей общественного транспорта. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибли три человека, еще 64 – получили травмы.
Большинство ДТП по вине водителей общественного транспорта произошло в Екатеринбурге (34 аварии из 46). Также такие аварии происходили в Богдановиче, Верхней Пышме и Кировграде.
В 22 случаях речь шла о падении пассажиров. Основные причины аварий – несоответствие скорости условиям, нарушение правил перевозки людей, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества в движении пешеходам.
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