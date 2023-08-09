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Лесные пожары снова действуют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области снова разгорелись лесные пожары. Пока известно о двух возгораниях.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует два природных пожара на площади трех гектаров.
Всего в России зафиксировано 190 лесных пожаров на общей площади 321 972 гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует два природных пожара на площади трех гектаров.
Всего в России зафиксировано 190 лесных пожаров на общей площади 321 972 гектаров.
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