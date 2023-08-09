Лесные пожары снова действуют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области снова разгорелись лесные пожары. Пока известно о двух возгораниях.По данным Авиалесоохраны, в регионе действует два природных пожара на площади трех гектаров.Всего в России зафиксировано 190 лесных пожаров на общей площади 321 972 гектаров.