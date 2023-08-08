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На Широкой Речке в Екатеринбурге произошел крупный пожар
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром крупный пожар произошел на Широкой Речке в Екатеринбурге. На улице Феофанова горят надворные постройки.
В пресс-службе МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 120 квадратных метров. В 11.04 пожар локализовали. В тушении возгорания участвуют 12 пожарных, задействовано три единицы спецтехники.
В пресс-службе МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 120 квадратных метров. В 11.04 пожар локализовали. В тушении возгорания участвуют 12 пожарных, задействовано три единицы спецтехники.
«Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара»,
– добавили в МЧС.
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