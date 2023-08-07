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В ДТП на Вторчермете в Екатеринбурге пострадали шесть человек
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге водитель автомобиля Mazda СХ7 сбил пешехода, вылетел на встречку и столкнулся с Kia Rio. В ДТП пострадали шесть человек.
Авария произошла вчера на перекрестке Сухоложская – Агрономическая. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 47-летний водитель Mazda СХ7 ехал по улице Агрономической в сторону Ферганская и при проезде «зебры» сбил пешехода. Затем машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Kia Rio, а потом врезалась в пешеходные ограждения.
В результате ДТП пострадали пешеход, водитель и четыре пассажира Kia, в том числе трое детей. Их доставили в больницу.
Водитель Mazda пояснил автоинспекторам, что потерял сознание во время движения, а очнулся уже после удара об ограждения.
Авария произошла вчера на перекрестке Сухоложская – Агрономическая. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 47-летний водитель Mazda СХ7 ехал по улице Агрономической в сторону Ферганская и при проезде «зебры» сбил пешехода. Затем машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Kia Rio, а потом врезалась в пешеходные ограждения.
В результате ДТП пострадали пешеход, водитель и четыре пассажира Kia, в том числе трое детей. Их доставили в больницу.
Водитель Mazda пояснил автоинспекторам, что потерял сознание во время движения, а очнулся уже после удара об ограждения.
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