В ДТП на Вторчермете в Екатеринбурге пострадали шесть человек



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель автомобиля Mazda СХ7 сбил пешехода, вылетел на встречку и столкнулся с Kia Rio. В ДТП пострадали шесть человек.Авария произошла вчера на перекрестке Сухоложская – Агрономическая. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 47-летний водитель Mazda СХ7 ехал по улице Агрономической в сторону Ферганская и при проезде «зебры» сбил пешехода. Затем машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Kia Rio, а потом врезалась в пешеходные ограждения.В результате ДТП пострадали пешеход, водитель и четыре пассажира Kia, в том числе трое детей. Их доставили в больницу.Водитель Mazda пояснил автоинспекторам, что потерял сознание во время движения, а очнулся уже после удара об ограждения.