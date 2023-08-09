В Каменске-Уральском 14-летний подросток на велосипеде попал под машину





– рассказали в пресс-группе. «Его автомашина ударила передней правой частью в левую боковую часть велосипедиста. После ДТП он вышел из машины, позвонил по телефону "112" и начал оказывать помощь несовершеннолетнему»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 12 августа, в Каменске-Уральске 14-летний подросток на велосипеде попал под колеса Chevrolet Aveo. Юноша надеялся проскочить на красный, в результате чего попал в ДТП.Авария произошла примерно в 15.00 на перекресте улиц Калинина – Шестакова. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД по Свердловской области, юноша стал пересекать проезжую часть не спешившись с велосипеда на запрещающий сигнал светофора. Водитель среагировать на вылетевшего на дорогу подростка просто не успел.В результате юный велосипедист получил травмы и попал в городскую больницу. Как объяснил подросток инспекторам, когда он подъехал к проезжей части, машин рядом не было, поэтому он решился пересечь дорогу на красный.