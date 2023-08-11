Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге шестилетний мальчик серьезно поранился на фестивале ландшафтного дизайна
Фото: Ольга Кольтенберг (архивное фото)
В Екатеринбурге шестилетний серьезно поранился о выставочный камень на фестивале ландшафтного дизайна «Атмосфера», который сейчас проходит на Площади 1905 года на месте парковки.
Об этом сообщила мама мальчика порталу «Е1». По ее словам, мальчик порезал руку, когда изучал один из камней на выставке.
Она также отметила, что помочь ребенку вызвался охранник, которому удалось остановить кровь до приезда скорой.
Об этом сообщила мама мальчика порталу «Е1». По ее словам, мальчик порезал руку, когда изучал один из камней на выставке.
«Кровь фонтаном хлынула, все люди, стоящие вблизи, были просто в шоке. Камень был залит кровью»,
– рассказала женщина.
Она также отметила, что помочь ребенку вызвался охранник, которому удалось остановить кровь до приезда скорой.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автомобиль сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Екатеринбурге
04 августа 2023
04 августа 2023