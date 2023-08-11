Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге шестилетний мальчик серьезно поранился на фестивале ландшафтного дизайна

14.34 Воскресенье, 13 августа 2023
Фото: Ольга Кольтенберг (архивное фото)
В Екатеринбурге шестилетний серьезно поранился о выставочный камень на фестивале ландшафтного дизайна «Атмосфера», который сейчас проходит на Площади 1905 года на месте парковки.

Об этом сообщила мама мальчика порталу «Е1». По ее словам, мальчик порезал руку, когда изучал один из камней на выставке.

«Кровь фонтаном хлынула, все люди, стоящие вблизи, были просто в шоке. Камень был залит кровью»,

– рассказала женщина.


Она также отметила, что помочь ребенку вызвался охранник, которому удалось остановить кровь до приезда скорой.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Центральная площадь Екатеринбурга снова превратилась в зеленый сад
11 августа 2023
В Екатеринбурге на парковке восьмилетний мальчик попал под колеса машины
10 августа 2023
Автомобиль сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Екатеринбурге
04 августа 2023
В Историческом сквере Екатеринбурга открыли бюсты Петра I и Екатерины I
11 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист объяснил, почему платное парковочное пространство в Екатеринбурге может быть незаконным

Он уже направил жалобы в прокуратуру и другие органы
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:20 Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Свердловской области
16:46 Вылет из Екатеринбурга в Анталью вновь перенесли
16:39 В Каменске-Уральском 14-летний подросток на велосипеде попал под машину
15:47 В раздевалке шахты «Черемуховская» в Североуральске нашли труп рабочего
14:34 В Екатеринбурге шестилетний мальчик серьезно поранился на фестивале ландшафтного дизайна
13:35 Сбежавшего из скорой мужчину нашли мертвым в Нижнем Тагиле
12:09 Вылет из Екатеринбурга в Анталью задержали из-за отсутствия самолета
11:15 СК закрыл дело по факту смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге
10:17 В екатеринбургской квартире обнаружили мумифицированные тела отца и сына
09:33 В столице Урала охранник обокрал автосалон, который охранял
17:53 В столице Урала пропала нуждающаяся в медицинской помощи девушка
16:22 В Екатеринбурге стартовал фестиваль уличных театров «Лица Улиц»
15:13 Опекуншу, обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера, поместили в психбольницу в Екатеринбурге
14:16 В Алапаевском районе перевернулся Lexus, погибли два человека
13:21 Синоптики предупредили о смоге на севере Свердловской области
12:33 Из многоэтажки в Екатеринбурге из-за пожара ночью эвакуировали 22 человек
11:36 На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма увеличится стоимость проезда
10:48 В Екатеринбурге на два дня изменили маршруты общественного транспорта
09:39 На выходных в Свердловской области ожидается потепление
21:03 ДТП с участием велосипедиста и сбежавшего колеса случилось в Первоуральске
20:42 Из головы екатеринбургской собаки ветврачи извлекли несколько пулек
20:02 Мужчину арестовали за пьяную езду на квадроцикле по Верхней Салде
19:31 Мужчину с джойстиком в штанах отыскали в Екатеринбурге
19:06 Свой новый фильм в Екатеринбурге зрителям представит автор «Белорусского вокзала»
18:31 За попытку дать взятку постовым Ревды житель Дегтярска лишился гораздо большей суммы
17:52 В Нижнем Тагиле спасатели помогли снять металлическое кольцо с шеи малыша
Все новости Свердловской области
18:38 В ночь с 11 на 12 августа в небе можно увидеть до 100 метеоров в час
17:52 На Ставрополье женщина получила 3,5 года колонии за истязание приемных детей
16:48 В Приморье ГУФСИН проверяет видео, на котором сотрудник «запряг» в телегу заключенного
16:04 Власти: в Сергиевом Посаде от взрыва пострадали 397 квартир и 20 частных домов
14:16 В Коломне неизвестный бросил коктейль Молотова в отдел полиции
13:34 Собянин подтвердил сообщения о беспилотнике в Москве
12:59 Аэропорт Внуково в Москве вновь приостановил работу
12:43 Один из основателей ВШЭ профессор Липсиц заявил о своем увольнении из университета
12:00 Пилотам авиакомпании Lufthansa после забастовок существенно повысят зарплаты
11:08 В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов
10:39 Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 53
17:06 Глава МВД Колокольцев: за прошлый месяц из органов уволились пять тысяч сотрудников
16:26 Путин поддержал предложение передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК
15:54 В национальном парке «Башкирия» заметили белого медвежонка
15:20 В Ливане неизвестные бросили коктейль Молотова у посольства Швеции
14:01 Во ФСИН заявили о высоком спросе организаций на труд осужденных
12:45 СК: после взрыва в Сергиевом Посаде задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс»
12:22 В ГД подготовили законопроект о четырёхдневной рабочей неделе для многодетных
12:07 В Москве в квартире загорелся электросамокат, пострадали трое детей
11:38 В Эквадоре введен режим ЧП после убийства кандидата в президенты
11:14 После взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек
10:44 В Эквадоре после митинга застрелили кандидата в президенты, девять человек ранены
18:46 Власти: в Сергиевом Посаде из-за взрыва повреждены 38 многоквартирных домов и две школы
17:12 Производители кофе и чая предупредили ритейлеров о повышении цен
16:12 Минздрав РФ: после взрыва в Сергиевом Посаде из-под завалов извлекли троих пострадавших
15:03 Роспотребнадзор: в Москве у трех сотрудников рынка «Садовод» обнаружили корь
Все новости России и мира
17:20 Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Свердловской области
16:46 Вылет из Екатеринбурга в Анталью вновь перенесли
16:39 В Каменске-Уральском 14-летний подросток на велосипеде попал под машину
15:47 В раздевалке шахты «Черемуховская» в Североуральске нашли труп рабочего
14:34 В Екатеринбурге шестилетний мальчик серьезно поранился на фестивале ландшафтного дизайна
13:35 Сбежавшего из скорой мужчину нашли мертвым в Нижнем Тагиле
12:09 Вылет из Екатеринбурга в Анталью задержали из-за отсутствия самолета
11:15 СК закрыл дело по факту смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге
10:17 В екатеринбургской квартире обнаружили мумифицированные тела отца и сына
09:33 В столице Урала охранник обокрал автосалон, который охранял
17:53 В столице Урала пропала нуждающаяся в медицинской помощи девушка
16:22 В Екатеринбурге стартовал фестиваль уличных театров «Лица Улиц»
15:13 Опекуншу, обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера, поместили в психбольницу в Екатеринбурге
14:16 В Алапаевском районе перевернулся Lexus, погибли два человека
13:21 Синоптики предупредили о смоге на севере Свердловской области
12:33 Из многоэтажки в Екатеринбурге из-за пожара ночью эвакуировали 22 человек
11:36 На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма увеличится стоимость проезда
10:48 В Екатеринбурге на два дня изменили маршруты общественного транспорта
09:39 На выходных в Свердловской области ожидается потепление
21:03 ДТП с участием велосипедиста и сбежавшего колеса случилось в Первоуральске
20:42 Из головы екатеринбургской собаки ветврачи извлекли несколько пулек
20:02 Мужчину арестовали за пьяную езду на квадроцикле по Верхней Салде
19:31 Мужчину с джойстиком в штанах отыскали в Екатеринбурге
19:06 Свой новый фильм в Екатеринбурге зрителям представит автор «Белорусского вокзала»
18:31 За попытку дать взятку постовым Ревды житель Дегтярска лишился гораздо большей суммы
17:52 В Нижнем Тагиле спасатели помогли снять металлическое кольцо с шеи малыша
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK