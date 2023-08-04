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В екатеринбургской квартире обнаружили мумифицированные тела отца и сына

10.17 Воскресенье, 13 августа 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В квартире дома №46 на улице Ангарская в Екатеринбурге обнаружили мумифицированные тела отца и сына, которые умерли около пяти лет назад. Ранее родственники уже заявляли о пропаже в МВД, но в квартиру никто почему-то не заглядывал.

Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на одного из жильцов дома. По его словам, родственники обращались в полицию два или три года назад, и на днях вновь напомнили правоохранителям о пропаже двух человек, которых тогда так и не нашли. Именно по их просьбе полицейские вскрыли квартиру.

По словам соседей, отец и сын, мумии которых обнаружили полицейские, были замкнутыми, из дома почти не выходили, поэтому их пропажу не заметили. Почему никто не почувствовал трупный запах за все это время, неизвестно.

В Следственном комитете ситуацию еще не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:13 Опекуншу, обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера, поместили в психбольницу в Екатеринбурге
14:16 В Алапаевском районе перевернулся Lexus, погибли два человека
13:21 Синоптики предупредили о смоге на севере Свердловской области
12:33 Из многоэтажки в Екатеринбурге из-за пожара ночью эвакуировали 22 человек
11:36 На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма увеличится стоимость проезда
10:48 В Екатеринбурге на два дня изменили маршруты общественного транспорта
09:39 На выходных в Свердловской области ожидается потепление
21:03 ДТП с участием велосипедиста и сбежавшего колеса случилось в Первоуральске
20:42 Из головы екатеринбургской собаки ветврачи извлекли несколько пулек
20:02 Мужчину арестовали за пьяную езду на квадроцикле по Верхней Салде
19:31 Мужчину с джойстиком в штанах отыскали в Екатеринбурге
19:06 Свой новый фильм в Екатеринбурге зрителям представит автор «Белорусского вокзала»
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