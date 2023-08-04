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В екатеринбургской квартире обнаружили мумифицированные тела отца и сына
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В квартире дома №46 на улице Ангарская в Екатеринбурге обнаружили мумифицированные тела отца и сына, которые умерли около пяти лет назад. Ранее родственники уже заявляли о пропаже в МВД, но в квартиру никто почему-то не заглядывал.
Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на одного из жильцов дома. По его словам, родственники обращались в полицию два или три года назад, и на днях вновь напомнили правоохранителям о пропаже двух человек, которых тогда так и не нашли. Именно по их просьбе полицейские вскрыли квартиру.
По словам соседей, отец и сын, мумии которых обнаружили полицейские, были замкнутыми, из дома почти не выходили, поэтому их пропажу не заметили. Почему никто не почувствовал трупный запах за все это время, неизвестно.
В Следственном комитете ситуацию еще не комментировали.
Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на одного из жильцов дома. По его словам, родственники обращались в полицию два или три года назад, и на днях вновь напомнили правоохранителям о пропаже двух человек, которых тогда так и не нашли. Именно по их просьбе полицейские вскрыли квартиру.
По словам соседей, отец и сын, мумии которых обнаружили полицейские, были замкнутыми, из дома почти не выходили, поэтому их пропажу не заметили. Почему никто не почувствовал трупный запах за все это время, неизвестно.
В Следственном комитете ситуацию еще не комментировали.
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