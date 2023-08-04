В екатеринбургской квартире обнаружили мумифицированные тела отца и сына

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В квартире дома №46 на улице Ангарская в Екатеринбурге обнаружили мумифицированные тела отца и сына, которые умерли около пяти лет назад. Ранее родственники уже заявляли о пропаже в МВД, но в квартиру никто почему-то не заглядывал.Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на одного из жильцов дома. По его словам, родственники обращались в полицию два или три года назад, и на днях вновь напомнили правоохранителям о пропаже двух человек, которых тогда так и не нашли. Именно по их просьбе полицейские вскрыли квартиру.По словам соседей, отец и сын, мумии которых обнаружили полицейские, были замкнутыми, из дома почти не выходили, поэтому их пропажу не заметили. Почему никто не почувствовал трупный запах за все это время, неизвестно.В Следственном комитете ситуацию еще не комментировали.