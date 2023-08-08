В Алапаевском районе перевернулся Lexus, погибли два человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Санкино Алапаевского района Lexus улетел в кювет и несколько раз перевернулся. В ДТП погибли водитель и пассажир.Авария произошла вчера в 21.45 на улице Олимпийской. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Lexus LX470​ неверно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где несколько раз перевернулся.В результате ДТП погибли 63-летний водитель – житель ХМАО-Югры – и 69-летний пассажир – местный житель.Погибший водитель во время опрокидывания машины выпал через разбившееся стекло, так как не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажира зажало конструкцией автомобиля.Стаж вождения водителя Lexus составляет 27 лет. Был ли мужчина трезв, установят в рамках экспертизы.​