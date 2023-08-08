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В Алапаевском районе перевернулся Lexus, погибли два человека

14.16 Суббота, 12 августа 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В селе Санкино Алапаевского района Lexus улетел в кювет и несколько раз перевернулся. В ДТП погибли водитель и пассажир.

Авария произошла вчера в 21.45 на улице Олимпийской. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Lexus LX470​ неверно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где несколько раз перевернулся.

В результате ДТП погибли 63-летний водитель – житель ХМАО-Югры – и 69-летний пассажир – местный житель.

Погибший водитель во время опрокидывания машины выпал через разбившееся стекло, так как не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажира зажало конструкцией автомобиля.

Стаж вождения водителя Lexus составляет 27 лет. Был ли мужчина трезв, установят в рамках экспертизы.​

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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15:13 Опекуншу, обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера, поместили в психбольницу в Екатеринбурге
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10:48 В Екатеринбурге на два дня изменили маршруты общественного транспорта
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21:03 ДТП с участием велосипедиста и сбежавшего колеса случилось в Первоуральске
20:42 Из головы екатеринбургской собаки ветврачи извлекли несколько пулек
20:02 Мужчину арестовали за пьяную езду на квадроцикле по Верхней Салде
19:31 Мужчину с джойстиком в штанах отыскали в Екатеринбурге
19:06 Свой новый фильм в Екатеринбурге зрителям представит автор «Белорусского вокзала»
18:31 За попытку дать взятку постовым Ревды житель Дегтярска лишился гораздо большей суммы
17:52 В Нижнем Тагиле спасатели помогли снять металлическое кольцо с шеи малыша
17:19 В центре Екатеринбурга в День строителя запретят продавать алкоголь
16:53 Неизвестный угрожает расправой медикам скорой помощи в Екатеринбурге
16:40 Прокуратура проверяет законность бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге
16:22 Экс-глава Пышминского ГО предстанет перед судом за получение взятки
15:50 Уральским студентам-медикам увеличили размер ежегодных выплат
15:18 Толпа подростков издевалась над женщиной с детьми в Екатеринбурге
14:53 Первоуральский «Водоканал» оштрафуют за грязную воду
14:22 В Историческом сквере Екатеринбурга открыли бюсты Петра I и Екатерины I
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