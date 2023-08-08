Из многоэтажки в Екатеринбурге из-за пожара ночью эвакуировали 22 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня ночью загорелась квартира в девятиэтажке в Дизельном переулке. Сообщение о возгорании поступило в 00.57.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил домашнее имущество в квартире на первом этаже девятиэтажки.Из дома самостоятельно эвакуировались 22 человека, в том числе один ребенок. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли трех человек.В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев, было задействовано три единицы спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 01.10. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:30.