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Из многоэтажки в Екатеринбурге из-за пожара ночью эвакуировали 22 человек
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сегодня ночью загорелась квартира в девятиэтажке в Дизельном переулке. Сообщение о возгорании поступило в 00.57.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил домашнее имущество в квартире на первом этаже девятиэтажки.
Из дома самостоятельно эвакуировались 22 человека, в том числе один ребенок. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли трех человек.
В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев, было задействовано три единицы спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 01.10. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:30.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил домашнее имущество в квартире на первом этаже девятиэтажки.
Из дома самостоятельно эвакуировались 22 человека, в том числе один ребенок. Прибывшие огнеборцы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли трех человек.
В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев, было задействовано три единицы спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 01.10. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:30.
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