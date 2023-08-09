ДТП с участием велосипедиста и сбежавшего колеса случилось в Первоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Отлетевшее от иномарки колесо наделало беды в Первоуральске. Из-за него случайный велосипедист оказался на больничной койке.Инцидент произошёл на улице Ленина в Первоуральске, как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. От проезжавшего мимо дома №154 автомобиля марки «Дэу Нексия» неожиданно «решило сбежать» колесо. Оно слетело с положенного места и с большой скоростью покатилось по проезжей части. К своему несчастью на его пути оказался велосипедист.При столкновении с одиноким колесом мужчина получил травмы различной степени тяжести и место происшествия покидал на карете «Скорой помощи». Врачи оказали ему необходимую помощь, но какое-то время пострадавшему придётся провести на больничной койке.Сотрудники местного отделения государственной автоинспекции собирают и проверяют информацию о данном происшествии. Если выяснится, что водитель иномарки заранее знал о плохом креплении колеса на своей машине, его могут привлечь к ответственности.