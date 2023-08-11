Возрастное ограничение 18+

Мужчину арестовали за пьяную езду на квадроцикле по Верхней Салде

20.02 Пятница, 11 августа 2023
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Квадроцикл, на котором лихо рассекал по улицам Верхней Салды мужчина, привлёк внимание сотрудников дорожно-постовой службы. Тормознув транспортное средство, они установили, что «беспечный ездок» серьёзно нарушил сразу несколько правил.

Первое, что сразу бросилось в глаза представителям ДПС, это не вполне трезвое состояние водителя квадроцикла. Когда подтвердилось, что мужчина пьян, сотрудники попросили его предъявить права на управление мототранспортом, тут-то обнаружилось второе и не менее серьёзное нарушение. Оказалось, что прав у квадроциклиста нет.

Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, на гражданина тут же, на месте, составили протоколы. Суд рассмотрел дело в административном порядке и пришёл к решению наказать пьяного ездока без прав арестом на десять суток. Судили его по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области нашли водителя, сбившего на «зебре» школьницу
11 августа 2023
Выходные для двух молодых людей в Алапаевске закончились на больничных койках
09 августа 2023
В Свердловской области пройдут массовые проверки водителей
04 августа 2023
Под Первоуральском Mazda протаранила забор, выехала на газон и перевернулась
02 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист объяснил, почему платное парковочное пространство в Екатеринбурге может быть незаконным

Он уже направил жалобы в прокуратуру и другие органы
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:03 ДТП с участием велосипедиста и сбежавшего колеса случилось в Первоуральске
20:42 Из головы екатеринбургской собаки ветврачи извлекли несколько пулек
20:02 Мужчину арестовали за пьяную езду на квадроцикле по Верхней Салде
19:31 Мужчину с джойстиком в штанах отыскали в Екатеринбурге
19:06 Свой новый фильм в Екатеринбурге зрителям представит автор «Белорусского вокзала»
18:31 За попытку дать взятку постовым Ревды житель Дегтярска лишился гораздо большей суммы
17:52 В Нижнем Тагиле спасатели помогли снять металлическое кольцо с шеи малыша
17:19 В центре Екатеринбурга в День строителя запретят продавать алкоголь
16:53 Неизвестный угрожает расправой медикам скорой помощи в Екатеринбурге
16:40 Прокуратура проверяет законность бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге
16:22 Экс-глава Пышминского ГО предстанет перед судом за получение взятки
15:50 Уральским студентам-медикам увеличили размер ежегодных выплат
15:18 Толпа подростков издевалась над женщиной с детьми в Екатеринбурге
14:53 Первоуральский «Водоканал» оштрафуют за грязную воду
14:22 В Историческом сквере Екатеринбурга открыли бюсты Петра I и Екатерины I
13:54 Центральная площадь Екатеринбурга снова превратилась в зеленый сад
13:17 Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей на выходных в Екатеринбурге
12:50 Центр Нижнего Тагила перекроют для празднования Дня города
12:24 Уральские врачи восстановили кости черепа мужчины при помощи 3D-импланта
11:59 Обновленный переход на Плотинке в Екатеринбурге откроют 16 августа
11:26 Дизайнеры создали коллекцию одежды к 300-летию Екатеринбурга
10:55 В День строителя в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина
10:23 Теплосети Нижнего Тагила отдали в концессию структуре «Роснефти»
09:54 Всероссийский турнир по уличному баскетболу пройдет в Екатеринбурге
09:21 В Свердловской области нашли водителя, сбившего на «зебре» школьницу
21:13 Екатеринбурженка оплачивает лечение оказавшейся в беде чужой кошке
Все новости Свердловской области
18:38 В ночь с 11 на 12 августа в небе можно увидеть до 100 метеоров в час
17:52 На Ставрополье женщина получила 3,5 года колонии за истязание приемных детей
16:48 В Приморье ГУФСИН проверяет видео, на котором сотрудник «запряг» в телегу заключенного
16:04 Власти: в Сергиевом Посаде от взрыва пострадали 397 квартир и 20 частных домов
14:16 В Коломне неизвестный бросил коктейль Молотова в отдел полиции
13:34 Собянин подтвердил сообщения о беспилотнике в Москве
12:59 Аэропорт Внуково в Москве вновь приостановил работу
12:43 Один из основателей ВШЭ профессор Липсиц заявил о своем увольнении из университета
12:00 Пилотам авиакомпании Lufthansa после забастовок существенно повысят зарплаты
11:08 В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов
10:39 Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 53
17:06 Глава МВД Колокольцев: за прошлый месяц из органов уволились пять тысяч сотрудников
16:26 Путин поддержал предложение передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК
15:54 В национальном парке «Башкирия» заметили белого медвежонка
15:20 В Ливане неизвестные бросили коктейль Молотова у посольства Швеции
14:01 Во ФСИН заявили о высоком спросе организаций на труд осужденных
12:45 СК: после взрыва в Сергиевом Посаде задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс»
12:22 В ГД подготовили законопроект о четырёхдневной рабочей неделе для многодетных
12:07 В Москве в квартире загорелся электросамокат, пострадали трое детей
11:38 В Эквадоре введен режим ЧП после убийства кандидата в президенты
11:14 После взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек
10:44 В Эквадоре после митинга застрелили кандидата в президенты, девять человек ранены
18:46 Власти: в Сергиевом Посаде из-за взрыва повреждены 38 многоквартирных домов и две школы
17:12 Производители кофе и чая предупредили ритейлеров о повышении цен
16:12 Минздрав РФ: после взрыва в Сергиевом Посаде из-под завалов извлекли троих пострадавших
15:03 Роспотребнадзор: в Москве у трех сотрудников рынка «Садовод» обнаружили корь
Все новости России и мира
21:03 ДТП с участием велосипедиста и сбежавшего колеса случилось в Первоуральске
20:42 Из головы екатеринбургской собаки ветврачи извлекли несколько пулек
20:02 Мужчину арестовали за пьяную езду на квадроцикле по Верхней Салде
19:31 Мужчину с джойстиком в штанах отыскали в Екатеринбурге
19:06 Свой новый фильм в Екатеринбурге зрителям представит автор «Белорусского вокзала»
18:31 За попытку дать взятку постовым Ревды житель Дегтярска лишился гораздо большей суммы
17:52 В Нижнем Тагиле спасатели помогли снять металлическое кольцо с шеи малыша
17:19 В центре Екатеринбурга в День строителя запретят продавать алкоголь
16:53 Неизвестный угрожает расправой медикам скорой помощи в Екатеринбурге
16:40 Прокуратура проверяет законность бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге
16:22 Экс-глава Пышминского ГО предстанет перед судом за получение взятки
15:50 Уральским студентам-медикам увеличили размер ежегодных выплат
15:18 Толпа подростков издевалась над женщиной с детьми в Екатеринбурге
14:53 Первоуральский «Водоканал» оштрафуют за грязную воду
14:22 В Историческом сквере Екатеринбурга открыли бюсты Петра I и Екатерины I
13:54 Центральная площадь Екатеринбурга снова превратилась в зеленый сад
13:17 Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей на выходных в Екатеринбурге
12:50 Центр Нижнего Тагила перекроют для празднования Дня города
12:24 Уральские врачи восстановили кости черепа мужчины при помощи 3D-импланта
11:59 Обновленный переход на Плотинке в Екатеринбурге откроют 16 августа
11:26 Дизайнеры создали коллекцию одежды к 300-летию Екатеринбурга
10:55 В День строителя в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина
10:25 Прикамцы заплатили порядка 2 млн 850 тыс. рублей алиментов, чтобы избежать уголовной ответственности
10:23 Теплосети Нижнего Тагила отдали в концессию структуре «Роснефти»
09:54 Всероссийский турнир по уличному баскетболу пройдет в Екатеринбурге
09:21 В Свердловской области нашли водителя, сбившего на «зебре» школьницу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK