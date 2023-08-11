Мужчину арестовали за пьяную езду на квадроцикле по Верхней Салде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Квадроцикл, на котором лихо рассекал по улицам Верхней Салды мужчина, привлёк внимание сотрудников дорожно-постовой службы. Тормознув транспортное средство, они установили, что «беспечный ездок» серьёзно нарушил сразу несколько правил.Первое, что сразу бросилось в глаза представителям ДПС, это не вполне трезвое состояние водителя квадроцикла. Когда подтвердилось, что мужчина пьян, сотрудники попросили его предъявить права на управление мототранспортом, тут-то обнаружилось второе и не менее серьёзное нарушение. Оказалось, что прав у квадроциклиста нет.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, на гражданина тут же, на месте, составили протоколы. Суд рассмотрел дело в административном порядке и пришёл к решению наказать пьяного ездока без прав арестом на десять суток. Судили его по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.