Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле спасатели помогли снять металлическое кольцо с шеи малыша
Фото: Тагильский спасатель / vk.com
В Нижнем Тагиле спасатели помогли бабушке снять металлическое кольцо с шеи годовалого внука.
Как рассказали в нижнетагильском «Центре защиты населения», годовалый малыш надел себе на голову алюминиевое кольцо, а бабушка не могла самостоятельно снять его.
Фото: Тагильский спасатель / vk.com
На помощь пришли спасатели – распилили кольцо в двух местах и сняли его с шеи мальчика.
Как рассказали в нижнетагильском «Центре защиты населения», годовалый малыш надел себе на голову алюминиевое кольцо, а бабушка не могла самостоятельно снять его.
Фото: Тагильский спасатель / vk.com
На помощь пришли спасатели – распилили кольцо в двух местах и сняли его с шеи мальчика.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Водолазы вытащили из реки Тагил тело мужчины
07 августа 2023
07 августа 2023
Нижнетагильскую корову выуживали из ямы краном
04 августа 2023
04 августа 2023