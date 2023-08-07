В Нижнем Тагиле спасатели помогли снять металлическое кольцо с шеи малыша



Фото: Тагильский спасатель / vk.com

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле спасатели помогли бабушке снять металлическое кольцо с шеи годовалого внука.Как рассказали в нижнетагильском «Центре защиты населения», годовалый малыш надел себе на голову алюминиевое кольцо, а бабушка не могла самостоятельно снять его.На помощь пришли спасатели – распилили кольцо в двух местах и сняли его с шеи мальчика.