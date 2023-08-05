Возрастное ограничение 18+
Толпа подростков издевалась над женщиной с детьми в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Толпа подростков пристала к женщине с детьми во дворе дома на улице Шишимской, 13. Подростки окружили ее и начали издеваться.
Инцидент произошел вечером 10 августа. Как сообщает E1.RU со ссылкой на соседку пострадавшей, конфликт начался из-за внешнего вида женщины.
Подростки проводили женщину с детьми до подъезда и начали издеваться. По словам соседки, они даже угрожали женщине и в итоге довели ее до истерики. Сейчас она боится выходить из дома.
Соседи отправили видео, на котором зафиксирован конфликт, в родительские чаты ближайших школ № 59 и 191 в надежде, что кто-то узнает своих детей и проведет с ними серьезную беседу.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал процессуальную проверку по данному факту. Устанавливаются участники конфликта и возможные очевидцы. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему.
Инцидент произошел вечером 10 августа. Как сообщает E1.RU со ссылкой на соседку пострадавшей, конфликт начался из-за внешнего вида женщины.
«У этой женщины двое детей, одной дочери 19 лет, второй – семь или восемь. Они все вместе возвращались домой. Женщина им просто не понравилась, у нее есть дефекты внешности, но она совершенно здорова на самом деле»,
– рассказала очевидица.
Подростки проводили женщину с детьми до подъезда и начали издеваться. По словам соседки, они даже угрожали женщине и в итоге довели ее до истерики. Сейчас она боится выходить из дома.
Соседи отправили видео, на котором зафиксирован конфликт, в родительские чаты ближайших школ № 59 и 191 в надежде, что кто-то узнает своих детей и проведет с ними серьезную беседу.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал процессуальную проверку по данному факту. Устанавливаются участники конфликта и возможные очевидцы. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В столице Урала на Сортировке мужчина напал на компанию девушек
05 августа 2023
05 августа 2023
На митинге в честь Дня ВДВ в Екатеринбурге задержали женщину
02 августа 2023
02 августа 2023
В Екатеринбурге насмерть разбилась молодая женщина
08 августа 2023
08 августа 2023
В Свердловской области женщина погибла от удара молнии
07 августа 2023
07 августа 2023