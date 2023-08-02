В Свердловской области нашли водителя, сбившего на «зебре» школьницу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку и покинул место аварии.Как сообщили в ГИБДД, инцидент произошел 9 августа около 16.00 на перекрестке Куйбышева – Калинина в Среднеуральске. Водитель легковушки сбил девочку, переходившую проезжую часть по «зебре», и скрылся с места ДТП. 15-летнюю пострадавшую доставили в екатеринбургскую ДГКБ №9 с переломом руки.Автоинспекторы изучили записи с камер уличного видеонаблюдения и установили автомобиль и личность водителя. Водителем оказался 62-летний житель Верхней Пышмы. Ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.Водитель пояснил полицейским, что при приближении к пешеходному переходу видел стоявшую перед проезжей частью девочку. Она разговаривала по телефону, и водитель решил, что переходить дорогу она не намерена. Когда легковушка проезжала пешеходный переход, девочка вышла на дорогу и оказалась под колесами машины. Мужчина предложил ей вызвать скорую помощь, но она отказалась. Сообщать о происшествии в дежурную часть полиции мужчина не стал и уехал с места ДТП.Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП, решение по которому вынесет суд. Мужчине грозит лишение прав на срок до полутора лет либо административный арест до 15 суток.