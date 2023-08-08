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Екатеринбурженка оплачивает лечение оказавшейся в беде чужой кошке
Фото: Анна Степанова / vk.com/id34766248
Страшные травмы получила кошка, которая попала под машину в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Бедолага лишилась одного глаза, а челюсть её сломана. Кроме того, у кошки диагностирована черепно-мозговая травма.
Несчастье случилось сегодня, 10 августа, на улице Энтузиастов, примерно в 10:50. Водитель, сбивший кошку, с места происшествия скрылся. Спасать животное бросилась случайная свидетельница. Женщина отвезла пострадавшую в ветклинику «ЗооДоктор», где за свой счёт оплатила обследование, первую помощь и временное содержание в стационаре. Всё это обошлось женщине в сумму около 7 тысяч рублей. Дальнейшее лечение и стационарное содержание чужой киски она оплачивать не в состоянии, а потому просит сограждан подключаться к спасению травмированного зверька. Пострадавшей, как минимум, нужно будет делать рентген (1500 рублей), УЗИ брюшной полости (1240 рублей), предстоит приём хирурга (1000 рублей), а далее — недешёвые операции.
Финансово помочь спасению несчастной кошки можно денежным переводом на карту Сбербанка 2202 2053 0943 7942.
Спасительница кошки предполагает, что животное домашнее и в беду попала, находясь на самовыгуле. Поэтому есть надежда, что найдутся хозяева. Но захотят ли они так же биться за жизнь питомца, как это делает совершенно посторонний кошке человек?
Несчастье случилось сегодня, 10 августа, на улице Энтузиастов, примерно в 10:50. Водитель, сбивший кошку, с места происшествия скрылся. Спасать животное бросилась случайная свидетельница. Женщина отвезла пострадавшую в ветклинику «ЗооДоктор», где за свой счёт оплатила обследование, первую помощь и временное содержание в стационаре. Всё это обошлось женщине в сумму около 7 тысяч рублей. Дальнейшее лечение и стационарное содержание чужой киски она оплачивать не в состоянии, а потому просит сограждан подключаться к спасению травмированного зверька. Пострадавшей, как минимум, нужно будет делать рентген (1500 рублей), УЗИ брюшной полости (1240 рублей), предстоит приём хирурга (1000 рублей), а далее — недешёвые операции.
Финансово помочь спасению несчастной кошки можно денежным переводом на карту Сбербанка 2202 2053 0943 7942.
Спасительница кошки предполагает, что животное домашнее и в беду попала, находясь на самовыгуле. Поэтому есть надежда, что найдутся хозяева. Но захотят ли они так же биться за жизнь питомца, как это делает совершенно посторонний кошке человек?
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