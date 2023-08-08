Екатеринбурженка оплачивает лечение оказавшейся в беде чужой кошке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Страшные травмы получила кошка, которая попала под машину в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Бедолага лишилась одного глаза, а челюсть её сломана. Кроме того, у кошки диагностирована черепно-мозговая травма.Несчастье случилось сегодня, 10 августа, на улице Энтузиастов, примерно в 10:50. Водитель, сбивший кошку, с места происшествия скрылся. Спасать животное бросилась случайная свидетельница. Женщина отвезла пострадавшую в ветклинику «ЗооДоктор», где за свой счёт оплатила обследование, первую помощь и временное содержание в стационаре. Всё это обошлось женщине в сумму около 7 тысяч рублей. Дальнейшее лечение и стационарное содержание чужой киски она оплачивать не в состоянии, а потому просит сограждан подключаться к спасению травмированного зверька. Пострадавшей, как минимум, нужно будет делать рентген (1500 рублей), УЗИ брюшной полости (1240 рублей), предстоит приём хирурга (1000 рублей), а далее — недешёвые операции.Финансово помочь спасению несчастной кошки можно денежным переводом на карту Сбербанка 2202 2053 0943 7942.Спасительница кошки предполагает, что животное домашнее и в беду попала, находясь на самовыгуле. Поэтому есть надежда, что найдутся хозяева. Но захотят ли они так же биться за жизнь питомца, как это делает совершенно посторонний кошке человек?