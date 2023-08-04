Домик и мишка подрались на проезжей части в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Анекдотичная стычка произошла вчера, 9 августа в Нижнем Тагиле. Там посреди оживлённой дороги подрались два человека в костюмах ростовых кукол.Курьёзная драка началась с того, что при переходе улицы аниматоры, подрабатывающие ходячими рекламными объектами, не заметили друг друга. Случайно столкнувшись, каждый из них воспринял это за оскорбление, из-за чего и началась потасовка. Длилась она пару десятков секунд и со стороны выглядела очень комично, ведь на одном из драчунов была надет костюм игрушечного медведя, а на другом и вовсе — дом.Вероятно, из-за ограничения обзора для человека, облачённого в такой костюм, два аниматора и толкнули друг друга, пытаясь перейти перекрёсток проспекта Ленина с улицей Огаркова. С другой стороны, именно костюмы помешали нелепой потасовке перерасти в полноценную драку —они сковывают движения и не слишком способствуют маханию кулаками.Журналисты нижнетагильского агентства новостей «Между строк» попытались проверить возникшее у местных жителей подозрение, что стычка домика и мишки была лишь постановочным рекламным трюком. Но директор компании, чью продукцию рекламирует «домик», заверил, что всё произошло случайно и сам он о происшествии узнал пост-фактум.