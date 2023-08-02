На улице Малышева в Екатеринбурге встали троллейбусы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на крыльце у Центральной гостиницы сломался троллейбус. Из-за этого троллейбусы встали на улице Малышева.Движение троллейбусов остановилось как от Карла Либкнехта по Розы Люксембург, так и по самой улице Малышева от Горького в сторону Центральной гостиницы. Пассажиров высаживают на остановках, сообщая, что троллейбус дальше не поедет.На месте уже работает аварийная бригада «Гортранса».