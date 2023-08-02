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На улице Малышева в Екатеринбурге встали троллейбусы
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на крыльце у Центральной гостиницы сломался троллейбус. Из-за этого троллейбусы встали на улице Малышева.
Движение троллейбусов остановилось как от Карла Либкнехта по Розы Люксембург, так и по самой улице Малышева от Горького в сторону Центральной гостиницы. Пассажиров высаживают на остановках, сообщая, что троллейбус дальше не поедет.
На месте уже работает аварийная бригада «Гортранса».
Движение троллейбусов остановилось как от Карла Либкнехта по Розы Люксембург, так и по самой улице Малышева от Горького в сторону Центральной гостиницы. Пассажиров высаживают на остановках, сообщая, что троллейбус дальше не поедет.
На месте уже работает аварийная бригада «Гортранса».
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