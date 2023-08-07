В Екатеринбурге на парковке восьмилетний мальчик попал под колеса машины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris сбила на парковке у магазина «Лента» восьмилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло днем 9 августа на улице Таганской.В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автомобиля Hyundai Solaris ехала по парковке и сбила мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате. В результате ДТП восьмилетнего ребенка доставили в больницу с переломом правой голени.Мама мальчика рассказала полицейским, что сын катался в скейтпарке и решил сходить в магазин «Лента». Ребенок стал переходить проезжую часть, но не заметил приближающуюся машину. Об аварии женщина узнала после звонка очевидца.За рулем автомобиля находилась 36-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. Она пояснила, что ехала по парковке, когда с левой стороны неожиданно выехал ребенок. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.