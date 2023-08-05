Выходные для двух молодых людей в Алапаевске закончились на больничных койках

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В алапаевской больнице залечивают многочисленные травмы два молодых человека — девушка и её парень. Оба покалечились воскресным вечером в результате неудачной поездки на автомобиле.Автомобильное столкновение в воскресном Алапаевске произошло на перекрёстке улиц Ленина и Урицкого. Причиной, по сведениям местной ГИБДД, стало нарушение очерёдности проезда: водитель автомобиля «Лада 2110», совершая поворот налево, не убедился, что встречная полоса свободна, и допустил столкновение с «Ладой» более старшего поколения — «Ладой 2114».Травматичным ДТП стало для 26-летнего водителя (которого ещё «одарили» протоколом за несоблюдение правил дорожного движения) и для 19-летней пассажирки второй «Лады». С места происшествия их на машине «Скорой помощи» увезли госпитализироваться.Как сообщает интернет-ресурс «Патрульный участок», тем вечером оба водителя проштрафились ещё и тем, что — как оказалось — ездили без полиса ОСАГО. Соответствующие протоколы составили и на виновника аварии, и на водителя второй «Лады».