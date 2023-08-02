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В Нижних Сергах 14-летний водитель питбайка оказался в реанимации после ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижних Сергах 14-летний водитель питбайка попал в ДТП и оказался в реанимации с тяжелыми травмами. Авария произошла 8 августа.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, юный байкер ехал с небезопасной скоростью по улице Барабоновой, не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.
В результате ДТП подросток получил травмы головы, ушибы груди и легкого. Его доставили в реанимационное отделение Нижнесергинской ЦРБ, а потом перевели в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Подросток находится в тяжелом состоянии.
В момент аварии юный байкер использовал мотошлем. Подросток катался на питбайке, подаренным отцом, с июня. Мама не одобряла опасные увлечения сына.
В отношении отца мальчика составили административные материалы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством ребенку без прав. Также материалы направили в подразделение по делам несовершеннолетних территориального ОВД для привлечения родителя к административной ответственности ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, юный байкер ехал с небезопасной скоростью по улице Барабоновой, не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.
В результате ДТП подросток получил травмы головы, ушибы груди и легкого. Его доставили в реанимационное отделение Нижнесергинской ЦРБ, а потом перевели в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Подросток находится в тяжелом состоянии.
В момент аварии юный байкер использовал мотошлем. Подросток катался на питбайке, подаренным отцом, с июня. Мама не одобряла опасные увлечения сына.
В отношении отца мальчика составили административные материалы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством ребенку без прав. Также материалы направили в подразделение по делам несовершеннолетних территориального ОВД для привлечения родителя к административной ответственности ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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