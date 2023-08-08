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Все лесные пожары потушили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области потушили все лесные пожары. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Пожар в Невьянском районе на площади пяти гектаров ликвидировали вчера вечером. По данным Авиалесоохраны, новых возгораний не зафиксировано.
Отметим, что в статистике Авиалесоохраны не учитываются торфяные пожары.
Пожар в Невьянском районе на площади пяти гектаров ликвидировали вчера вечером. По данным Авиалесоохраны, новых возгораний не зафиксировано.
Отметим, что в статистике Авиалесоохраны не учитываются торфяные пожары.
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