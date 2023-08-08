Все лесные пожары потушили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области потушили все лесные пожары. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Пожар в Невьянском районе на площади пяти гектаров ликвидировали вчера вечером. По данным Авиалесоохраны, новых возгораний не зафиксировано.Отметим, что в статистике Авиалесоохраны не учитываются торфяные пожары.