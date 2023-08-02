Пьяный водитель Infiniti сбил пенсионерку в Первоуральске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Пьяный водитель Infiniti сбил в Первоуральске пожилую женщину. ДТП произошло вчера около 16.30 на улице Трубникова.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 55-летний водитель Infiniti ехал по улице Трубникова и на пешеходном переходе сбил женщину. У водителя были признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.В ДТП пострадала 84-летняя женщина. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.