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Пьяный водитель Infiniti сбил пенсионерку в Первоуральске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Пьяный водитель Infiniti сбил в Первоуральске пожилую женщину. ДТП произошло вчера около 16.30 на улице Трубникова.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 55-летний водитель Infiniti ехал по улице Трубникова и на пешеходном переходе сбил женщину. У водителя были признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.
В ДТП пострадала 84-летняя женщина. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 55-летний водитель Infiniti ехал по улице Трубникова и на пешеходном переходе сбил женщину. У водителя были признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.
В ДТП пострадала 84-летняя женщина. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
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