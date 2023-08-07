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В Екатеринбурге столкнулись «скорая», автобус и каршеринговый автомобиль
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на перекрестке Расточная – Монтажников столкнулись автомобиль скорой помощи, пассажирский автобус №83 и каршеринговый автомобиль Hyundai Solaris.
ДТП произошло вчера около 19.50. В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что каршеринговый автомобиль Hyundai Solaris ехал со стороны Маневровой по улице Монтажников в сторону Расточной и не пропустил машину скорой помощи, которая ехала со спецсигналами. После столкновения «скорую» отбросило на стоящий автобус «ПАЗ».
В результате ДТП пострадали шесть человек. Их доставили в ГКБ №23 с различными травмами.
Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.
ДТП произошло вчера около 19.50. В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что каршеринговый автомобиль Hyundai Solaris ехал со стороны Маневровой по улице Монтажников в сторону Расточной и не пропустил машину скорой помощи, которая ехала со спецсигналами. После столкновения «скорую» отбросило на стоящий автобус «ПАЗ».
В результате ДТП пострадали шесть человек. Их доставили в ГКБ №23 с различными травмами.
Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.
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