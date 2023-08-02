Пожилая женщина «припарковала» авто под крыльцом магазина в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Под крыльцом магазина «Красное и Белое» закончилась поездка жительницы Каменска-Уральска в понедельник вечером. Женщина не справилась с управлением и съехала с проезжей части.Авария произошла на проспекте Победы. В спустившихся на город сумерках автомобиль отечественного производства, проезжавший мимо дома №42, внезапно резко сменил направление, заехал на газон, а затем и на тротуар. Движение машины остановило только стена дома, при этом, врезался автомобиль в неё после того, как аккуратно «вписался» в довольно узкое пространство крыльца на входе в магазин.Чудом ДТП обошлось без пострадавших, при том, что на улице было людно. Так, человек, первым сообщивший о происшествии, мог стать не свидетелем, а жертвой случившегося — он как раз проходил мимо того крыльца, под которое несколькими секундами позже заехала машина. Для очевидцев стало неожиданностью, что за рулём «болида» оказался не какой-нибудь ошалевший от разных запрещённых веществ юнец, а дама в возрасте.Ну, а пока владельцы машины оценивают ущерб и разбираются с сотрудниками ГИБДД, пользователи соцсетей соревнуются в остроумии, комментируя сообщения о данном происшествии. Особо их, разумеется, веселит, к какому именно магазину столь неудачно «припарковалась» женщина.