Возрастное ограничение 18+
Один лесной пожар действует в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки ликвидировали четыре лесных пожара. Продолжает действовать только одно возгорание.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует один природный пожар на площади пяти гектаров.
В департаменте информполитики региона сообщили, что ликвидированы лесные пожары в Гаринском и Сосьвинском районах на площади 62,5 гектара. Действующее в Невьянском районе возгорание локализовано.
В тушении лесного пожара участвуют 99 специалистов Уральской авиабазы, МЧС и лесничеств. Задействовано восемь единиц спецтехники.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действует один природный пожар на площади пяти гектаров.
В департаменте информполитики региона сообщили, что ликвидированы лесные пожары в Гаринском и Сосьвинском районах на площади 62,5 гектара. Действующее в Невьянском районе возгорание локализовано.
В тушении лесного пожара участвуют 99 специалистов Уральской авиабазы, МЧС и лесничеств. Задействовано восемь единиц спецтехники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области горит 482 гектара леса
03 августа 2023
03 августа 2023
Десять лесных пожаров действуют в Свердловской области
04 августа 2023
04 августа 2023