Один лесной пожар действует в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки ликвидировали четыре лесных пожара. Продолжает действовать только одно возгорание.По данным Авиалесоохраны, в регионе действует один природный пожар на площади пяти гектаров.В департаменте информполитики региона сообщили, что ликвидированы лесные пожары в Гаринском и Сосьвинском районах на площади 62,5 гектара. Действующее в Невьянском районе возгорание локализовано.В тушении лесного пожара участвуют 99 специалистов Уральской авиабазы, МЧС и лесничеств. Задействовано восемь единиц спецтехники.