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Один лесной пожар действует в Свердловской области

11.25 Вторник, 8 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки ликвидировали четыре лесных пожара. Продолжает действовать только одно возгорание.

По данным Авиалесоохраны, в регионе действует один природный пожар на площади пяти гектаров.

В департаменте информполитики региона сообщили, что ликвидированы лесные пожары в Гаринском и Сосьвинском районах на площади 62,5 гектара. Действующее в Невьянском районе возгорание локализовано.

В тушении лесного пожара участвуют 99 специалистов Уральской авиабазы, МЧС и лесничеств. Задействовано восемь единиц спецтехники.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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