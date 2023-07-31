Возрастное ограничение 18+
В Сысертском районе водитель снегоболотохода без прав погиб в ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На подъезде к санаторию «Луч» от поселка Верхняя Сысерть водитель снегоболотохода, не имеющий права управления, попал в ДТП. В аварии погиб водитель, два пассажира получили травмы.
ДТП произошло вчера около двух часов ночи на втором километре автодороги. По предварительной информации, 18-летний водитель снегоболотохода «BRP» не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в опору линии электропередач.
От полученных травм водитель скончался при транспортировке в больницу. Два пассажира – 18 летние парни – доставлены в больницу Екатеринбурга с различными травмами.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель снегоболотохода – житель Екатеринбурга, водительских прав не имел, к административной ответственности ранее не привлекался. Компания друзей ехал со стороны санатория «Луч» в поселок Верхняя Сысерть.
ДТП произошло вчера около двух часов ночи на втором километре автодороги. По предварительной информации, 18-летний водитель снегоболотохода «BRP» не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в опору линии электропередач.
От полученных травм водитель скончался при транспортировке в больницу. Два пассажира – 18 летние парни – доставлены в больницу Екатеринбурга с различными травмами.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель снегоболотохода – житель Екатеринбурга, водительских прав не имел, к административной ответственности ранее не привлекался. Компания друзей ехал со стороны санатория «Луч» в поселок Верхняя Сысерть.
«По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в ходе которого будут проведены различные экспертизы и установлено, в каком состоянии находился водитель снегоболотохода "BRP"»,
– добавили в ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автомобиль сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Екатеринбурге
04 августа 2023
04 августа 2023