В Сысертском районе водитель снегоболотохода без прав погиб в ДТП





– добавили в ГИБДД. «По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в ходе которого будут проведены различные экспертизы и установлено, в каком состоянии находился водитель снегоболотохода "BRP"»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На подъезде к санаторию «Луч» от поселка Верхняя Сысерть водитель снегоболотохода, не имеющий права управления, попал в ДТП. В аварии погиб водитель, два пассажира получили травмы.ДТП произошло вчера около двух часов ночи на втором километре автодороги. По предварительной информации, 18-летний водитель снегоболотохода «BRP» не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в опору линии электропередач.От полученных травм водитель скончался при транспортировке в больницу. Два пассажира – 18 летние парни – доставлены в больницу Екатеринбурга с различными травмами.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель снегоболотохода – житель Екатеринбурга, водительских прав не имел, к административной ответственности ранее не привлекался. Компания друзей ехал со стороны санатория «Луч» в поселок Верхняя Сысерть.