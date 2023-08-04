В Екатеринбурге легковушка насмерть сбила пешехода



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель ВАЗ-21124 насмерть сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть на красный свет. ДТП произошло сегодня в 01.00 на улице Грибоедова.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, водитель ВАЗ-21124 ехал по улице Грибоедова со стороны переулка Многостаночников в сторону Углового переулка и на регулируемом перекрестке Грибоедова – Бородина сбил пешехода, который вышел на дорогу на запрещающий сигнал светофора.В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Личность погибшего пока не установлена.За рулем легковушки находился 21-летний молодой человек со стажем вождения три года. Результаты освидетельствования показали, что водитель был трезв. Он пояснил, что пересекал перекресток на зеленый свет, когда неожиданно на дорогу вышел пешеход. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.