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В Свердловской области женщина погибла от удара молнии
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ЗАТО Лесной женщина погибла от удара молнии. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Трагедия произошла днем 5 августа. Следственный отдел по Лесному проводит проверку. Тело погибшей направили на судмедэкспертизу.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что погибшая – уроженка Нижней Туры 1993 года рождения. Она приехала к своим родным из Москвы. 5 августа вместе с сестрой женщина гуляла по «тропе здоровья» за городом. Когда начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом, что, согласно правилам безопасности, делать не рекомендуется.
От удара молнии женщина погибла. Сестра погибшей потеряла сознание и упала, но осталась жива, госпитализация ей не потребовалась.
Трагедия произошла днем 5 августа. Следственный отдел по Лесному проводит проверку. Тело погибшей направили на судмедэкспертизу.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что погибшая – уроженка Нижней Туры 1993 года рождения. Она приехала к своим родным из Москвы. 5 августа вместе с сестрой женщина гуляла по «тропе здоровья» за городом. Когда начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом, что, согласно правилам безопасности, делать не рекомендуется.
От удара молнии женщина погибла. Сестра погибшей потеряла сознание и упала, но осталась жива, госпитализация ей не потребовалась.
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