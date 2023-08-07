В Свердловской области женщина погибла от удара молнии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ЗАТО Лесной женщина погибла от удара молнии. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Трагедия произошла днем 5 августа. Следственный отдел по Лесному проводит проверку. Тело погибшей направили на судмедэкспертизу.В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что погибшая – уроженка Нижней Туры 1993 года рождения. Она приехала к своим родным из Москвы. 5 августа вместе с сестрой женщина гуляла по «тропе здоровья» за городом. Когда начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом, что, согласно правилам безопасности, делать не рекомендуется.От удара молнии женщина погибла. Сестра погибшей потеряла сознание и упала, но осталась жива, госпитализация ей не потребовалась.