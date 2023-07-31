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Каршеринговый автомобиль влетел в дерево в Первоуральске, пострадали пять человек
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Первоуральске водитель каршерингового автомобиля влетела в дерево. Пострадали пять человек, в том числе четыре подростка. ДТП произошло вчера в 21.15 на улице Калинина.
По предварительным данным, водитель арендованного Volkswagen Polo выбрала небезопасную скорость движения, выехала с дороги и влетела в дерево.
В результате ДТП пострадали девушка-водитель 2004 года рождения и четыре подростка 16-17 лет. Их доставили в горбольницу Первоуральска с различными травмами.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что стаж вождения девушки составляет менее шести месяцев. Ранее она дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент аварии водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
По предварительным данным, водитель арендованного Volkswagen Polo выбрала небезопасную скорость движения, выехала с дороги и влетела в дерево.
В результате ДТП пострадали девушка-водитель 2004 года рождения и четыре подростка 16-17 лет. Их доставили в горбольницу Первоуральска с различными травмами.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что стаж вождения девушки составляет менее шести месяцев. Ранее она дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент аварии водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
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