Каршеринговый автомобиль влетел в дерево в Первоуральске, пострадали пять человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске водитель каршерингового автомобиля влетела в дерево. Пострадали пять человек, в том числе четыре подростка. ДТП произошло вчера в 21.15 на улице Калинина.По предварительным данным, водитель арендованного Volkswagen Polo выбрала небезопасную скорость движения, выехала с дороги и влетела в дерево.В результате ДТП пострадали девушка-водитель 2004 года рождения и четыре подростка 16-17 лет. Их доставили в горбольницу Первоуральска с различными травмами.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что стаж вождения девушки составляет менее шести месяцев. Ранее она дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент аварии водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.