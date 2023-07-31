Водолазы вытащили из реки Тагил тело мужчины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле водолазы достали из реки тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в городском центре защиты населения.50-летний мужчина вчера купался в реке Тагил в районе горы Шихан и утонул. По предварительным данным, мужчина был пьян.В центре защиты населения отмечают, что с начала лето это уже второй утонувший в состоянии алкогольного опьянения в этом месте.