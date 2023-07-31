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Водолазы вытащили из реки Тагил тело мужчины
Фото: Тагильский спасатель / vk.com
В Нижнем Тагиле водолазы достали из реки тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в городском центре защиты населения.
50-летний мужчина вчера купался в реке Тагил в районе горы Шихан и утонул. По предварительным данным, мужчина был пьян.
В центре защиты населения отмечают, что с начала лето это уже второй утонувший в состоянии алкогольного опьянения в этом месте.
50-летний мужчина вчера купался в реке Тагил в районе горы Шихан и утонул. По предварительным данным, мужчина был пьян.
В центре защиты населения отмечают, что с начала лето это уже второй утонувший в состоянии алкогольного опьянения в этом месте.
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