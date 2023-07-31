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Водолазы вытащили из реки Тагил тело мужчины

10.24 Понедельник, 7 августа 2023
Фото: Тагильский спасатель / vk.com
В Нижнем Тагиле водолазы достали из реки тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в городском центре защиты населения.

50-летний мужчина вчера купался в реке Тагил в районе горы Шихан и утонул. По предварительным данным, мужчина был пьян.

В центре защиты населения отмечают, что с начала лето это уже второй утонувший в состоянии алкогольного опьянения в этом месте.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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15:33 Жительницу Верхней Пышмы обвинили в жестоком обращении с животными
14:27 Начальник екатеринбургских канализаций назвал причиной затоплений забитые мусором ливневки
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12:40 В Екатеринбурге после ливня затопило подъезд к травмпункту в Пионерском
12:20 В Свердловской области пьяная мать села за руль с ребенком в машине и устроила ДТП
11:04 В Екатеринбурге водитель Ford Taurus протаранил автомобили на стоянке и ушел
10:15 Более 600 миллионов получил Нижний Тагил на модернизацию газовых котельных
09:24 Лже-провайдер похитил у пенсионера из Екатеринбурга 700 тысяч под видом настройки сим-карты
17:37 В Екатеринбурге зооспасатель освободил застрявшего под крышей стрижа
16:28 В Нижнем Тагиле школьница могла оговорить брата, чтобы защитить его супругу
15:38 Свердловские спасатели предупредили о сильных дождях и грозах 6 августа
15:01 В Екатеринбурге к трехсотлетию города установили монумент «Слава труду»
13:53 В столице Урала на Сортировке мужчина напал на компанию девушек
12:59 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в шесть раз
11:55 Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов
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10:06 Жителя Верхотурья принудительно отправили лечиться от туберкулеза ради обязательных работ
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