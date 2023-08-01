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В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадала женщина
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 283-м километре трассы Пермь – Екатеринбург днем 6 августа произошло массовое ДТП. В аварии пострадала женщина.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Chevrolet Klan начал поворачивать налево через сплошную полосу, создав тем самым помеху в движении позади двигавшемуся грузовику Freightliner. После столкновения с грузовиком легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Isuzu.
В результате ДТП пострадала 60-летняя женщина-пассажир Chevrolet Klan. Ее доставили в Первоуральскую ЦГБ с различными травмами.
Автоинспекторы установили, что все участники ДТП были трезвыми и пользовались ремнями безопасности.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Chevrolet Klan начал поворачивать налево через сплошную полосу, создав тем самым помеху в движении позади двигавшемуся грузовику Freightliner. После столкновения с грузовиком легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Isuzu.
В результате ДТП пострадала 60-летняя женщина-пассажир Chevrolet Klan. Ее доставили в Первоуральскую ЦГБ с различными травмами.
Автоинспекторы установили, что все участники ДТП были трезвыми и пользовались ремнями безопасности.
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