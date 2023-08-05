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В Свердловской области пьяная мать села за руль с ребенком в машине и устроила ДТП
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вчера, 5 августа, в Свердловской области мать пятилетней девочки села за руль в нетрезвом состоянии с дочкой в машине и устроила аварию. В результате ДТП, как можно было ожидать, пострадала дочка безответственной родительницы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в областной Госавтоинспекции, мать девочки была лишена водительский прав за нетрезвое вождение еще в 2014 году. Однако это не помешало ей вновь сесть пьяной за руль, посадив при этом в машину свою пятилетнюю дочку.
В результате женщина, выбрав небезопасную скорость, не справилась с управлением и съехала с проезжей части, где автомобиль опрокинулся и вновь встал на колеса. Авария произошла вечером, около 19.30, на вечером на 3-м километре трассы Нижняя Тура – Качканар в Нижнетуринском районе.
К счастью, ребенок серьезных травм не получил. Медики зафиксировали телесные повреждения и после осмотра отпустили малышку домой.
Известно, что женщина ехали с дачи домой. Автомобиль она взяла у мужа.
Освидетельствование показало у водительницы 0,870 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нее инспектора составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления, а автомобиль поместили на спецстоянку.
Однако это не единственные проблемы, с которыми столкнулась женщина. Информацию о произошедшем передали в подразделение по делам для привлечения матери к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в областной Госавтоинспекции, мать девочки была лишена водительский прав за нетрезвое вождение еще в 2014 году. Однако это не помешало ей вновь сесть пьяной за руль, посадив при этом в машину свою пятилетнюю дочку.
В результате женщина, выбрав небезопасную скорость, не справилась с управлением и съехала с проезжей части, где автомобиль опрокинулся и вновь встал на колеса. Авария произошла вечером, около 19.30, на вечером на 3-м километре трассы Нижняя Тура – Качканар в Нижнетуринском районе.
К счастью, ребенок серьезных травм не получил. Медики зафиксировали телесные повреждения и после осмотра отпустили малышку домой.
«Ребенок находился на заднем сидении автомобиля в детском автокресле, соответствующим росту и весу ребенка и пристегнутый ремнем безопасности, что позволило избежать тяжелых последствий»,
– отметили госавтоинспектора.
Известно, что женщина ехали с дачи домой. Автомобиль она взяла у мужа.
Освидетельствование показало у водительницы 0,870 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нее инспектора составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления, а автомобиль поместили на спецстоянку.
Однако это не единственные проблемы, с которыми столкнулась женщина. Информацию о произошедшем передали в подразделение по делам для привлечения матери к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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