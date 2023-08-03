Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге водитель Ford Taurus протаранил автомобили на стоянке и ушел
Фото: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В Екатеринбурге на Уралмаше водитель Ford Taurus протаранил стоящие на парковке автомобили и покинул место аварии, оставив там свою машину. Сейчас владельцы пострадавших автомобилей ищут очевидцев ДТП.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», авария произошла в ночь на 5 августа около 02.30 на парковке возле дома №43 по улице Ильича. Местные жители, поделившиеся фотографиями, утверждают, что за рулем Ford была девушка
Всего в аварии пострадали две машины: красная Toyota Cynos и серая Mitsubishi Space Star.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», авария произошла в ночь на 5 августа около 02.30 на парковке возле дома №43 по улице Ильича. Местные жители, поделившиеся фотографиями, утверждают, что за рулем Ford была девушка
«За рулем автомобиля Ford Taurus была девушка, допустившая наезд на стоящие транспортные средства. Она ушла с места ДТП, оставив свой автомобиль на месте происшествия»,
– приводят слова горожанки в паблике.
Всего в аварии пострадали две машины: красная Toyota Cynos и серая Mitsubishi Space Star.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автомобиль сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Екатеринбурге
04 августа 2023
04 августа 2023