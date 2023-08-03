В Екатеринбурге водитель Ford Taurus протаранил автомобили на стоянке и ушел





– приводят слова горожанки в паблике. «За рулем автомобиля Ford Taurus была девушка, допустившая наезд на стоящие транспортные средства. Она ушла с места ДТП, оставив свой автомобиль на месте происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше водитель Ford Taurus протаранил стоящие на парковке автомобили и покинул место аварии, оставив там свою машину. Сейчас владельцы пострадавших автомобилей ищут очевидцев ДТП.По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», авария произошла в ночь на 5 августа около 02.30 на парковке возле дома №43 по улице Ильича. Местные жители, поделившиеся фотографиями, утверждают, что за рулем Ford была девушкаВсего в аварии пострадали две машины: красная Toyota Cynos и серая Mitsubishi Space Star.