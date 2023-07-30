В Новоуральске при столкновении с LADA Granta погиб мотоциклист





– рассказали в ГИБДД. «В результате ДТП на месте до приезда бригады СМП погиб 32-летний мотоциклист. Водитель автомобиля травм не получил»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 4 августа, в Новоуральске из-за нежелания 19-летнего водителя LADA Granta уступить дорогу мотоциклисту, имеющему преимущество в движении, произошла страшная авария, в результате которой водитель мотоцикла погиб.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел около 22.00 на перекрестке улиц Свердлова – Набережная. Известно, что водитель LADA при повороте налево, должен был уступить мотоциклу со встречного направления, но он этого не сделал, в результате чего произошло столкновение.Отмечается, что мотоциклист в момент аварии был в застегнутом мотошлеме.