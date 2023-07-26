Нижнетагильскую корову выуживали из ямы краном

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Незадачливая бурёнка угодила в выгребную яму в микрорайоне Рудник имени 3-го Интернационала города Нижний Тагил. Самостоятельно она выбраться не имела шансов, хозяева вынуть её не сумели, и им пришлось обращаться к спасателям.Диспетчер муниципального управления «Центр защиты населения», конечно, был немало удивлён просьбе спасти корову. Но на вызов отряд спасателей поисково-спасательной службы отправил. Изначально представляя всю нелегкость (во всех смыслах) задачи, они сразу захватили с собой кран.Неудивительно, что животное угодило в ловушку — выгребная яма заросла сорняком и стала совершенно незаметно. После того, как бедную корову вынули оттуда, спасатели обнесли яму сигнальной лентой и передали информацию о опасном участке в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила, — сообщает ВК-группа «Тагильский спасатель».