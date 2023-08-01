Автомобиль сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый водитель Lifan Solano сбил мальчика на беговеле. ДТП произошло вчера около 18.57.По предварительным данным, водитель Lifan Solano ехал по микрорайону Светлый в районе дома №5 и сбил трехлетнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле.В результате ДТП трехлетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами. В момент аварии мальчик гулял вместе с отцом.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем автомобиля находился 46-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он пояснил, что мальчик на беговеле неожиданно для него выехал на пешеходный переход. Водитель предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.