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Автомобиль сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Екатеринбурге
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый водитель Lifan Solano сбил мальчика на беговеле. ДТП произошло вчера около 18.57.
По предварительным данным, водитель Lifan Solano ехал по микрорайону Светлый в районе дома №5 и сбил трехлетнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле.
В результате ДТП трехлетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами. В момент аварии мальчик гулял вместе с отцом.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем автомобиля находился 46-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он пояснил, что мальчик на беговеле неожиданно для него выехал на пешеходный переход. Водитель предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель Lifan Solano ехал по микрорайону Светлый в районе дома №5 и сбил трехлетнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле.
В результате ДТП трехлетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами. В момент аварии мальчик гулял вместе с отцом.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем автомобиля находился 46-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он пояснил, что мальчик на беговеле неожиданно для него выехал на пешеходный переход. Водитель предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
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