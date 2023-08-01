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Автомобиль сбил трехлетнего мальчика на беговеле в Екатеринбурге

09.50 Пятница, 4 августа 2023
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый водитель Lifan Solano сбил мальчика на беговеле. ДТП произошло вчера около 18.57.

По предварительным данным, водитель Lifan Solano ехал по микрорайону Светлый в районе дома №5 и сбил трехлетнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле.

В результате ДТП трехлетнего мальчика доставили в больницу с различными травмами. В момент аварии мальчик гулял вместе с отцом.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем автомобиля находился 46-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он пояснил, что мальчик на беговеле неожиданно для него выехал на пешеходный переход. Водитель предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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18:21 РЖД административно наказали за нарушения на станции Ильмовка
17:51 Перекресток Инженерной – Черняховского перекроют в Екатеринбурге
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