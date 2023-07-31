В Серове водитель легковушки уснул за рулем и столкнулся с грузовиком

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове водитель Mitsubishi Galant уснул за рулем и столкнулся с грузовиком. ДТП произошло сегодня на улице Орджоникидзе.Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Mitsubishi Galant уснул за рулем, потерял контроль за управлением и столкнулся со встречным бензовозом.Бензовоз, груженый топливом, ехал из Перми в Серов. Разлива нефтепродуктов на дороге не произошло.К счастью, люди в ДТП не пострадали. Водитель легковушки – мужчина 1951 года рождения – пояснил, что ехал домой из больницы и не понял, как уснул. Машины получили механические повреждения.