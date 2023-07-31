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В Серове водитель легковушки уснул за рулем и столкнулся с грузовиком
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Серове водитель Mitsubishi Galant уснул за рулем и столкнулся с грузовиком. ДТП произошло сегодня на улице Орджоникидзе.
Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Mitsubishi Galant уснул за рулем, потерял контроль за управлением и столкнулся со встречным бензовозом.
Бензовоз, груженый топливом, ехал из Перми в Серов. Разлива нефтепродуктов на дороге не произошло.
К счастью, люди в ДТП не пострадали. Водитель легковушки – мужчина 1951 года рождения – пояснил, что ехал домой из больницы и не понял, как уснул. Машины получили механические повреждения.
Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Mitsubishi Galant уснул за рулем, потерял контроль за управлением и столкнулся со встречным бензовозом.
Бензовоз, груженый топливом, ехал из Перми в Серов. Разлива нефтепродуктов на дороге не произошло.
К счастью, люди в ДТП не пострадали. Водитель легковушки – мужчина 1951 года рождения – пояснил, что ехал домой из больницы и не понял, как уснул. Машины получили механические повреждения.
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