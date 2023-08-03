Возрастное ограничение 18+
Найдены родители девочки, обнаруженной брошенной в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге нашли семью пятилетней Сони, которую обнаружили брошенной на улице Баумана.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, сначала установили место проживания семьи девочки. Соня проживает с мамой, бабушкой и отцом в квартире многоэтажки в Академическом районе. Это примерно в 20 километрах от места, где нашли ребенка.
Отец девочки пока не найден. Обнаружен только велосипед, на котором он передвигался с дочерью.
Сотрудники полиции привезли Соню домой, и бабушка ее опознала. Мама девочки в дежурной части отдела полиции №8, узнав о найденной дочери, письменно пояснила, что ни к кому претензий не имеет, и попросила прекратить разбирательство. Сейчас полицейские опрашивают женщину.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, сначала установили место проживания семьи девочки. Соня проживает с мамой, бабушкой и отцом в квартире многоэтажки в Академическом районе. Это примерно в 20 километрах от места, где нашли ребенка.
Отец девочки пока не найден. Обнаружен только велосипед, на котором он передвигался с дочерью.
Сотрудники полиции привезли Соню домой, и бабушка ее опознала. Мама девочки в дежурной части отдела полиции №8, узнав о найденной дочери, письменно пояснила, что ни к кому претензий не имеет, и попросила прекратить разбирательство. Сейчас полицейские опрашивают женщину.
«Законных представителей девочки могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание своих детей), либо по статье 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности). Кроме того, семью могут поставить на профилактический учет. Сейчас инспекторы ПДН ОВД проверяют условия жизни Сони и взаимоотношения в семье»,
– добавил полковник Горелых.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На митинге в честь Дня ВДВ в Екатеринбурге задержали женщину
02 августа 2023
02 августа 2023