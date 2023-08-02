В Нижнем Тагиле автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой





– рассказал очевидец паблику. «Много кто откликнулся и кинулся помогать. Парень на паркинг коробку ставил. И очень похоже что чёрный, который перевернулся, его подрезал. Главное, что в белой машине дети живы»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте автомобиль Chevrolet протаранил Volkswagen Golf и врезался в припаркованный Nissan. Одна из легковушек от удара перевернулась. В ДТП пострадали два человека.Паблик «Инцидент Нижний Тагил» сообщает, что авария произошла вчера в 20.30 у дома №42 на Уральском проспекте.В ГИБДД сообщили, что 35-летняя женщина-водитель Chevrolet Cruze ехала по Уральском проспекту и при перестроении с правой полосы в левую для последующего разворота столкнулась с Volkswagen Golf, который от удара перевернулся. Затем Chevrolet врезался в припаркованный Nissan Note.В результате ДТП пострадали два человека. У водителя Chevrolet диагностировали ушибы головы, но от госпитализации женщина отказалась. 33-летний водитель Volkswagen с ссадиной руки тоже отказался от госпитализации.В момент аварии в салоне Chevrolet также находились двое детей – девочки возрастом три месяца и 4,5 года. Они перевозились в детских креслах, что помогло избежать каких-либо серьезных травм.В отношении автоледи составили административные материалы за отсутствие страхового полиса, а также протокол об административном правонарушении за нарушение при перестроении.В отношении водителя перевернувшегося Volkswagen вынесено постановление по делу об административном правонарушении по статье 12.6 КоАП РФ за непристегнутый ремень безопасности.