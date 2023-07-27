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В первый день августа в свердловских городах сбили велосипедиста и байкера
Стоп-кадр видео ВК-группы «Инцидент Нижний Тагил» / vk.com/inc_nt
Вчерашний день выдался неудачливым для свердловских любителей двухколёсных средств передвижения. В одном из городов области иномарка сбила мотоциклиста, а в другом — несовершеннолетнего велосипедиста.
В Верхней Пышме вечером 1 августа в ДТП попал велосипедист. Несовершеннолетний мальчик пытался пересечь нерегулируемый перекрёсток на улице Юбилейной. Но при этом он не слез со своего «железного коника» и, к тому же, не проверил отсутствие движущегося транспорта на проезжей части. Как результат — угодил под «Фольксваген» и получил лёгкие травмы в виде ушибов и ссадин. Мог бы отделаться и без них, если бы катался на велике в шлеме и защитной экипировке.
Тем же вечером на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле с легковым автомобилем «встретился» мотоцикл. По свидетельству очевидцев, которое приводит ресурс «Инцидент Нижний Тагил», виновником ДТП был водитель машины — он на высокой скорости пошёл на обгон байкера, слишком резко перестроился перед ним (то есть, попросту подрезал). Известно, что мотоциклист пострадал достаточно серьёзно, чтобы для него вызвать «Скорую помощь». Но о характере и тяжести полученных им травм пока ничего не известно.
А сегодня неприятности на дороге со свердловскими любителями «железных коней» разной мощности продолжились в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа. Там примерно в полдень в иномарку врезался подросток на кроссовом мотоцикле. Он резко выехал из-за поворота и расцарапал боковую часть автомобиля «Toyota Land Cruiser 200». Сам он не пострадал и спешно покинул место происшествия. Проблемы юношу ждут впереди — момент столкновения попал в объектив видеорегистратора машины, владелец которой вовсе не настроен прощать причинённый ущерб. Найти же молодого байкера в селе вряд ли представляет большую сложность.
В Верхней Пышме вечером 1 августа в ДТП попал велосипедист. Несовершеннолетний мальчик пытался пересечь нерегулируемый перекрёсток на улице Юбилейной. Но при этом он не слез со своего «железного коника» и, к тому же, не проверил отсутствие движущегося транспорта на проезжей части. Как результат — угодил под «Фольксваген» и получил лёгкие травмы в виде ушибов и ссадин. Мог бы отделаться и без них, если бы катался на велике в шлеме и защитной экипировке.
Тем же вечером на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле с легковым автомобилем «встретился» мотоцикл. По свидетельству очевидцев, которое приводит ресурс «Инцидент Нижний Тагил», виновником ДТП был водитель машины — он на высокой скорости пошёл на обгон байкера, слишком резко перестроился перед ним (то есть, попросту подрезал). Известно, что мотоциклист пострадал достаточно серьёзно, чтобы для него вызвать «Скорую помощь». Но о характере и тяжести полученных им травм пока ничего не известно.
А сегодня неприятности на дороге со свердловскими любителями «железных коней» разной мощности продолжились в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа. Там примерно в полдень в иномарку врезался подросток на кроссовом мотоцикле. Он резко выехал из-за поворота и расцарапал боковую часть автомобиля «Toyota Land Cruiser 200». Сам он не пострадал и спешно покинул место происшествия. Проблемы юношу ждут впереди — момент столкновения попал в объектив видеорегистратора машины, владелец которой вовсе не настроен прощать причинённый ущерб. Найти же молодого байкера в селе вряд ли представляет большую сложность.
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