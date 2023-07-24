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Выпавшего с восьмого этажа кота вылечили в екатеринбургской ветклинике

20.03 Среда, 2 августа 2023
Фото: сеть ветклиник «ЗооДоктор» / t.me/zoodoktor96
Сеть ветеринарных клиник «ЗооДоктор» поделилась счастливой историей спасения кота, который выпал из окна высотки. Случай это редкий, ведь обычно после таких падений животные гибнут.

Молодой (всего два года) кот Симба упал с восьмого этажа одного из высотных домов в Екатеринбурге. И тут в первый раз ему повезло, что не разбился насмерть (всё же, народная уверенность, что кошки запросто спрыгивают с любой высоты без особых последствий, — всего лишь дурной миф). Во второй раз повезло, что владельцы догадались отвезти травмированное животное в одно из отделений сети ветклиник «ЗооДоктор» — в то, что на улице Миномётчиков в Железнодорожном районе города.

Специалисты диагностировали у Симбы переломы обеих передних конечностей. Животному «прописали» сложную операцию. Но перед её проведением пришлось некоторое время потратить на стабилизацию общего состояния кота — падение с такой высоты вылилось не только в физические травмы.

Сегодня «ЗооДоктор» сообщил, что Симбу прооперировали. Его переломы исправили при помощи металлоостеосинтеза. Операция проведена успешно и кот идёт на поправку.

Случай с Симбой — ещё одно (и совсем не лишнее) напоминание владельцам кошек обязательно в тёплый период ставить на окна металлические сетки. Они спасают не только от комаров с мухами, но и от падений животных с высоты.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:23 Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
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